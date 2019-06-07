2019-06-07T10:42:38+03:00
Дом. Семья

В Гаджиево из пожарной части пропал кот Кузя

Спасатели просят жителей вернуть их любимца
Елена МОЛОДЦОВА
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Семимесячный кот уже четвре дня не появлялся в родной пожарнйо части. Фото: Валерий СтепаненкоСемимесячный кот уже четвре дня не появлялся в родной пожарнйо части. Фото: Валерий Степаненко
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Обычно зоозащитники ищут старых или новых хозяев для потерявшихся животных, но в этот раз все наоборот. Поиски кота Кузи ведут сотрудники пожарной охраны в Гаджиево. Дело в том, что любимец спасателей пропал четыре дня назад.

- Уважаемые жители города Гаджиево! От имени пожарной охраны просим вас вернуть кота Кузю. Ему только семь месяцев. Он был очень ручной, ко всем шел на руки. А еще Кузя – настоящий охотник и хороший крысолов. Кот рос на воле – в доме будет гадить! Если кто увидит или узнает какую-нибудь информацию, дайте знать, - ведет поиски Валерий Степаненко.

Желающих помочь в поисках питомца пожарной части просят писать мужчине в соцсетях.

Напомним, в это время черный кот Сэм вместе со своим хозяином, которые стали известны благодяяр своему путешествию автостопом из Мурманска во Владивосток и обратно, строят не далеко от столицы Заполярья «Дикую тропу» длиной 95 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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