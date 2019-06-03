2019-06-03T15:59:42+03:00
Общество

На «Дикой тропе» под Мурманском кот Сэм и его хозяин хотят построить банный чум

Владислав Евглевский с товарищем уже проложили 9 километров пешеходного маршрута
Елена МОЛОДЦОВА
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Первая стоянка на "Дикой тропе" готова. Фото: Владислав ЕвглевскийПервая стоянка на "Дикой тропе" готова. Фото: Владислав Евглевский
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Очередной амбициозный проект мурманчанина Владислава Евглевского и его верного друга черного кота Сэма начинает потихоньку воплощаться в жизнь. Напомним, влюбленный в заполярную природу северянин создает под Мурманском 95-километровую «Дикую тропу», чтобы у всех желающих была возможность прогуляться по лесу.

Первая попытка Владислава Евглевского не увенчалась успехом из-за погоды, зато во время второй он вместе с приятелем смог проложить 9,5 километров маршрута и начать обустройство первой стоянки отдыха.

- На стройку стоянки потратили три дня - очень много времени уходит на поиск материалов: поваленных ветром деревьев и подходящих по размеру камней, - рассказывает «КП» Владислав Евглевский. - Чуть позже, как прогреется вода в озере, чтобы можно было в ней стоять больше одной минуты, поставим банный чум на берегу и выложим печь из круглых камней. А еще подготовим место для будущего домика лесника.

Кроме того, мурманчанин решил увеличить количество стоянок и разместить их через каждые 9-10 километров. На первой можно разбить одновременно четыре палатки. Теперь Владиславу требуется помощь в заброске материалов: веток, мертвого дерева и глины на место второй стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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