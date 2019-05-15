Под Мурманском черный кот Сэм и его хозяин создают 95-километровую «Дикую тропу»

Помните мурманчанина Владислава Евглевского и его черного кота Сэма, которые совершили путешествие от столицы Заполярья до Владивостока и обратно автостопом за 91 день? Так вот они снова в деле, реализуя новый не менее амбициозный проект.

- Я хочу создать «Дикую тропу» длиной 95 километров, чтобы желающие могли гулять по ней как по парку, наслаждаясь живописными уголками Кольского полуострова. На ней планирую обустроить из подручных материалов четыре стоянки, где можно будет не только отдохнуть, но и проводить занятия о поведении на природе и отношении к ней, - рассказывает «КП» Владислав Евглевский.

По замыслу путешественника, первая тропа должна появиться между Мурманском и Оленегорском уже в конце мая. Правда, изначально Владислав рассчитывал закончить все работы к лету, но погода внесла свои коррективы. В первый поход ему пришлось идти вдвоем с Сэмом - желающих составить им компанию не нашлось. С рюкзаком весом 36,4 килограммов, в который поместилось необходимое снаряжение, еда и инструменты, Владислав шел 17 часов по лесотундре, но дойти до первой стоянки так и не смог.

- В связи с тем, что действую в одиночку, а в данный момент есть участки труднопроходимые из-за снега, большого количества воды под ним, болот, которые не указаны на карте, решил перенести поход на 25 мая. За это время земля подсохнет и откроются пути до озера Чинглесъявр, - говорит путешественник. - Кроме того, пойду только на пять дней и обустрою только одну стоянку, а второй займусь в следующий раз. И так пока не промаркирую всю тропу.

Кстати, «Дикая тропа» под Мурманском будет не единственной. Всего Владислав хочет создать 15 таких маршрутов по всему Кольскому полуострову, в том числе в Хибинах и у Сейдозера. Путешественник надеется развить в Заполярье культурный туризм и сделать его доступным для обычных людей.