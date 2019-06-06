В Кандалакше под утро полыхало КПП военного городка
А из нашего окна площадь Пять Углов видна! А из вашего окошка только столб пламени и то немножко! Утро жителей улицы Советской в Кандалакше не задалось – согласитесь, трудно спать, когда под окном полыхает пожар.
- В 5:29 6 июня поступило сообщение о возгорании в метрах 20 от дома №18 по улице Советской. На место незамедлительно выехали два пожарно-спасательных подразделения в составе шести человек. Однако несмотря на все приятные меры, крыша обрушилась, а самое строение выгорело полностью - на площади 50 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, - сообщает пресс-службы МЧС по Мурманской области.
К слову, шансов у строения было мало. Когда приехал пожарные, огонь уже охватил все здание и полыхал с такой силой, что воевать с ним было мягко говоря, бессмысленно.
Напомним, 23 мая в Кандалакше сгорела жилая двухэтажка на улице "3я линия".
В Кандалакше случился пожар на КПП военного городка.Пожар произошел под утро, и заметили его слишком поздно. Автор: Кандалакша Онлайн! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU