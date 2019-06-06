В Кандалакше под утро полыхало КПП военного городка

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-06T13:48:25+03:00

Когда приехали пожарные, огонб уже охватил все здание и полыхал с такой силой, что к строению ыбло не подступиться. Фото: Кандалакша Онлайн

Изменить размер текста: A A

А из нашего окна площадь Пять Углов видна! А из вашего окошка только столб пламени и то немножко! Утро жителей улицы Советской в Кандалакше не задалось – согласитесь, трудно спать, когда под окном полыхает пожар.

- В 5:29 6 июня поступило сообщение о возгорании в метрах 20 от дома №18 по улице Советской. На место незамедлительно выехали два пожарно-спасательных подразделения в составе шести человек. Однако несмотря на все приятные меры, крыша обрушилась, а самое строение выгорело полностью - на площади 50 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, - сообщает пресс-службы МЧС по Мурманской области.

К слову, шансов у строения было мало. Когда приехал пожарные, огонь уже охватил все здание и полыхал с такой силой, что воевать с ним было мягко говоря, бессмысленно.

Напомним, 23 мая в Кандалакше сгорела жилая двухэтажка на улице "3я линия".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713257" frameborder="0"></iframe> В Кандалакше случился пожар на КПП военного городка.Пожар произошел под утро, и заметили его слишком поздно. Автор: Кандалакша Онлайн! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU