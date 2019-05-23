2019-05-23T16:31:46+03:00
Происшествия

В Кандалакше пожар обрушил кровлю жилой двухэтажки

С места ЧП врачи «Скорая» госпитализировали мужчину [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Фото: vk.com/kandaone.Фото: vk.com/kandaone.
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Утром 23 мая экстренные службы Кандалакши были подняты по тревоге. Из окна второго этажа дома №10 на улице «3-я линия» валил густой черный дым.

- Сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме поступило в 11.30. На место прибыло пять единиц техники, сотрудники работали по второму номеру. Из огня был спасен одни человек, которого передали бригаде «скорой медицинской помощи», - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области. - В здании произошло обрушение кровли. На данный момент пожар локализован, но не ликвидирован.

По словам местных жителей, огонь вспыхнул в квартире мужчины, ведущего асоциальный образ жизни. Обеспокоенные северяне обращались к участковому, но беды избежать все равно не удалось.

- Восьмиквартирный дом был признан аварийным еще до сегодняшнего ЧП. В нем проживали 16 человек. На данный момент решается вопрос о предоставлении им жилья. Пять семей расселим в квартиры маневренного фонда, одного человека, если он обратиться, - в общежитие. Людям будет оказан вся необходимая помощь, - сообщил «КП» заместитель главы администрации Кандалакши Юрий Мирбабаев.

В Кандалакше горит жилой дом.В Кандалакше огонь вспыхнул в жилой двухэтажке. Очаг пожара - в квартире на втором этаже. Кровля обрушилась, а жильцы вряд ли смогут вернуться в свои квартиры. Автор: Кандалакша в курсе! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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