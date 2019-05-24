Жильцам сгоревшего дома в Кандалакше выплатят по 26 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-24T08:56:46+03:00

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23 мая 16 жителей Кандалакши в одночасье остались без крыши над головой. Напомним, на окраине города в доме №10 по улице 3-я Линия вспыхнул пожар. С огнем боролись пять подразделений МЧС, но спасти здание от обрушения кровли и не удалось.

- Я находился в этот момент в Зареченске. С коллегами координировали действия по телефону, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. – В итоге объявили режим чрезвычайной ситуации. Из резервных фондов города и района каждому из 21 человека, кто был прописан в пострадавшем доме, будет выделена единовременная денежная помощь в размере одного МРОТ – порядка 26 тысяч рублей.

Также Михаил Сергеевич отметил, что обратившимся в администрацию предоставили четыре квартиры в маневренном фонде. Кроме того, людям окажут помощь в перевозке вещей. А пока кандалакшане переезжают из ставшего непригодным для проживания дома, его под охрану от мародеров взяла полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU