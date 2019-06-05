2019-06-05T17:15:53+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель "Скорой" попал в ДТП и получит штраф

Мужчина не пропустил водителя, который заканчивал поворот
Ника СВЕТЛОВА
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"Скорая" и Skoda столкнулись на перекрестке Буркова-Книповича в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp"Скорая" и Skoda столкнулись на перекрестке Буркова-Книповича в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Не секрет, что водителей "Скорой" не любят пропускать, даже если они едут со спецсигналом и проблесковыми маячками. И нередко эти машины попадают в аварии.

Очередная произошла в Мурманске утром 5 июня. И оказалось, что виноват в ней водитель "Скорой".

- В 10.05 55-летний водитель машины "ГАЗ" при повороте налево с улицы Буркова на улицу Академика Книповича не предоставил преимущество в движении 34-летнему водителю Skoda, который тоже поворачивал налево, но с улицы Академика Книповича на улицу Буркова, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Виноватым в ДТП признали водителя "Скорой". По части 2 статьи 12.13 КоАП "Нарушение правил проезда перекрестков" ему назначили штраф в 1000 рублей.

Напомним, ранее в Мурманске возбудили два уголовных дела по поджогу дорогих иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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