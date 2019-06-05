В Мурманске возбудили уголовное дело по поджогу Toyota Land Cruiser

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-05T12:15:39+03:00

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Ночь с 3 на 4 июня ознаменовалась «фаершоу»: в разных концах города один за одним пылали три автомобиля. Напомним, по факту пожара у дома №45 по улице Карла Маркса в Мурманске, в котором полностью сгорела Infiniti, в полиции уже возбудили уголовное дело. Теперь им придется расследовать еще одно.

- По факту повреждения путем поджога Toyota Land Cruiser 200 в районе улицы Подстаницкого в Мурманске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин возгорания транспортного средства, а также лиц, причастных к данному происшествию, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К слову, сгоревший внедорожник был припаркован прямо под камерами видеонаблюдения. На них то и попал момент поджога: молодой человек в черной толстовке с капюшоном, который разумеется максимально надвинут на лицо, кладет на капот пакет с зажигательной смесью и через секунду иномарка вспыхивает.

ИСТОЧНИК KP.RU