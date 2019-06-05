2019-06-05T14:26:34+03:00
Происшествия

В Ревде в колонию пытались забросить три мобильных телефона

Мужчин задержали еще на подходе к запретной зоне
Елена МОЛОДЦОВА
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Три мобильных телефона до осужденных в колонии не дошли. Фото: Мурманский вестникТри мобильных телефона до осужденных в колонии не дошли. Фото: Мурманский вестник
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Эх, нет нынче пошли перебросчики, не те! Еще совсем недавно ушлые товарищи осужденных умудрялись незаметно подобраться к ограждению исправительного учреждения, перебросить сверток с запрещенными предметами и сбежать. Зачастую сотрудники попытку диверсии замечали, но поймать злоумышленников редко, когда удавалось. Теперь же перебросчики словно сами идут в руки. Напомним, в середине мая сотрудники отдела охраны исправительной колонии №18 в Мурмашах задержали мужчину, который пытался скрытно приблизиться к забору. В рюкзаке у него нашли сверток с шестью мобильными телефонами. И вот новый случая в Ревде.

- В поле зрения сотрудников дежурной смены исправительной колонии строгого режима №23 попали двое мужчин, пытавшихся подойти к ограждению внешней запретной зоны. Их задержали, а при них нашли перемотанный скотчем черный сверток, в котором оказались три мобильных телефона, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

В отношении нарушителей составили административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Им грозит от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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