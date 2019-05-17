В Мурмашах поймали мужчину, собиравшегося перебросить в колонию шесть мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-17T10:37:39+03:00

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Желающих перекинуть на территорию исправительных предметов запрещенные предметы хоть отбавляй, а вот поймать злоумышленников – задача не из легких. Как правило, они передвигаются на машине и держат на изготовке заряженную пневматическую пушку, при помощи которой стремительно забрасывают сверток и моментально скрываются. Но в этот раз сотрудники исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах смогли перехитрить перебросчика.

- Ночью дежурившая смена отдела охраны заметила, что какой-то мужчина пытается приблизиться к ограждению внешней запретной зоны. К нему скрытно выдвинулась группа и подозрительного человека задержали. В рюкзаке у 38-летнего мужчины было три свертка, перемотанные упаковочной пленкой и скотчем. Задержанный признался, что собирался перебросить их на территорию колонии, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

А вот содержимое свертков оказалось более чем любопытным: шесть мобильных телефонов, четыре сим-карты, одно зарядное устройство, USB-шнур и наушники. По данному факту составили административный протокол, а запрещенные предметы и задержанного передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU