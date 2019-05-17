2019-05-17T10:37:39+03:00
Происшествия

В Мурмашах поймали мужчину, собиравшегося перебросить в колонию шесть мобильных телефонов

Задержанный честно признался, каково было предназначение трех сверстков в его рюкзаке
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Посылка с заппрещенными предметами до адресатов не дошла. Фото: УФСИН по Мурманской областиПосылка с заппрещенными предметами до адресатов не дошла. Фото: УФСИН по Мурманской области
Изменить размер текста:

Желающих перекинуть на территорию исправительных предметов запрещенные предметы хоть отбавляй, а вот поймать злоумышленников – задача не из легких. Как правило, они передвигаются на машине и держат на изготовке заряженную пневматическую пушку, при помощи которой стремительно забрасывают сверток и моментально скрываются. Но в этот раз сотрудники исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах смогли перехитрить перебросчика.

- Ночью дежурившая смена отдела охраны заметила, что какой-то мужчина пытается приблизиться к ограждению внешней запретной зоны. К нему скрытно выдвинулась группа и подозрительного человека задержали. В рюкзаке у 38-летнего мужчины было три свертка, перемотанные упаковочной пленкой и скотчем. Задержанный признался, что собирался перебросить их на территорию колонии, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

А вот содержимое свертков оказалось более чем любопытным: шесть мобильных телефонов, четыре сим-карты, одно зарядное устройство, USB-шнур и наушники. По данному факту составили административный протокол, а запрещенные предметы и задержанного передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После возгорания SSJ-100 в «Шереметьево» измениться нумерация рейса SU-1492
Правительство Мурманской области высказалось насчет надгробий из Долины Славы, оказавшихся на свалке
Жильцы мурманского дома, где взорвался газ, пожаловались Андрею Чибису
В Мурманске выбросили на свалку надгробия из Долины Cлавы
Апатитская принцесса тайно покрестила наследника британской короны
В Мурмашах ищут инвесторов, желающих восстановить здание бывшей гостиницы «Русалочка»
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»
В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ
В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции