2019-06-04T14:37:42+03:00
Спорт

Новым тренером хоккейного клуба «Мурман» стал бывший капитан команды

Состав сборной Заполярья уже обновился на восемь игроков
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Кротов последние три года совмещал обязанности защитника с должностью старшего тренера. Фото: ХК "Мурман"Александр Кротов последние три года совмещал обязанности защитника с должностью старшего тренера. Фото: ХК "Мурман"
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Как и обещал теперь уже бывший главный тренер хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий, в составе команды произошли изменения. Напомним, сборная Заполярья впервые за несколько лет вышла в Суперлигу по хоккею с мячом и заняла 11 точку рейтинга. Болельщики результат оценили по достоинству, но стремление к более совершенной игре заставило подкорректировать подготовку к новому сезону.

В итоге по завершению чемпионата России контракт продлили с вратарем Николаем Митрошенко и защитниками Николаем Дмитровым и Матвеем Азаренко. Также в «Мурмане» остаются полузащитники Алексей Гладышев, Илья Пономарев, Николай Гаврилов, Сергей Лихачев, Азат Ахатов и нападающий Константин Зубарев. Договоры переподписали с полузащитниками Евгением Щегловым и Романом Никитенко. Теперь о новичках. С этого сезона ворота северян также будет защищать вратарь Антон Ахмеров из «Уральского Трубника». Нападающего 22-летнего Артемом Ферояна переманили ХК «Байкал-Энергия», а защитников Максима Матвеева и Максима Семенова – из ХК «Динамо-Казань» и ХК «Кузбасс» соответственно. Кроме того, нашу команду усилят полузащитниками: 21-летним Даниилом Тюкавиным, который выступал за ХК «Динамо» и «Зоркий» и Петром Захаровым – из того же «Зоркого» и ХК «Байкал-Энергия».

Но сегодня стало известно, что изменения произошли и тренерском штате. Так Сергея Чернецкого на посту сменил капитан «Мурмана» Александр Кротов, которые 11 лет посвятил родной команде, а последние три года и вовсе совмещал обязанности защитника с должностью старшего тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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