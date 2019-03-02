2019-03-02T18:00:00+03:00
Спорт

«Мурман» не смог противостоять «СКА-Нефтянику» - 2:10

Несмотря на боевой настрой, последняя игра северянам далась тяжело
Елена МОЛОДЦОВА
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"Мурману" было тяжело противостоять чемпионам России, но спортсмены старались изо всех сил. Фото: b-port.com"Мурману" было тяжело противостоять чемпионам России, но спортсмены старались изо всех сил. Фото: b-port.com
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Завершающий матч для заполярной команды по хоккею с мячом в рамках Суперлиги показал, насколько пока далеко «Мурману» до лидеров. 2 марта на стадионе «Строитель» наши спортсмены встретились с действующими чемпионами России.

- Мы предвидели, что перед последней игрой у «Мурмана» будет боевое настроение, поэтому на матч настраивались серьезно, - сказал главный тренер «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев.

Его подопечные с первых секунд встречи показали всю свою мощь и силу – закатив за десять минут в ворота хозяев четыре меча. После пятого гола главному тренеру «Мурмана» Сергею Чернецкому пришлось брать тайм-аут, но желанного результата он не принес. На перерыв команды ушли со счетом 0:7, после которого хабаровчане ослабили прессинг. Спесь с чемпионов мурманчанам удалось сбить только на 53 минуте, забив в их ворота долгожданный гол. Второй мяч прилетел гостям за две минуты до конца встречи. Но к тому моменту на табло горело безапелляционное 2:10.

- Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас весь сезон. Надеюсь, что на следующий год их станет еще больше. Тем не менее, на сегодняшний день нам сложно соперничать с такими командами как «СКА-Нефтяник». Но я убежден, что мы будем стремиться к их уровню. Ребята сегодня старались, но им было тяжело достичь положительного результата, - подвел итог Сергей Чернецкий.

«Мурман» завершил сезон на 11 строчке турнирной таблицы. Впереди у команды непродолжительный отдых, после которого на домашнем льду начнется подготовка к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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