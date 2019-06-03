В Коле задержали разбойника, напавшего на женщину с ножом ради бижутерии

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-03T13:14:48+03:00

Мужчину задержали, когда он прогуливался по улице Андрусенко в Коле. Фото: УМВД по Мурманской области

В послужном списке рецидивиста уже значится аналогичное преступление, а еще кража и мошенничество

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Три дня понадобилось сотрудникам полиции, чтобы задержать опасного преступника. Напомним, среди бела дня 26 мая в подъезде одного из домов на улице Хлобыстова в Мурманске на 52-летнюю женщину напали с ножом и отобрали сережки, которые при детальном рассмотрении оказались простой бижутерией. Разбойника объявили в розыск и вскоре задержали.

- Мужчина, напавший на мурманчанку, попал на камеры видеонаблюдения. Оперативники изъяли записи и по ним установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний житель Мурмашей, неоднократно судимый за кражу, мошенничество и разбой, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В среду, 29 мая, мужчина прогуливался на улице Андрусенко в Коле, когда к нему подошли сотрудники полиции. Мурмашинец бросился наутек, но его догнали и заковали в наручники. Северянин признался, что недавно вышел из тюрьмы и ему были нужны деньги, поэтому и напал на мурманчанку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU