В Мурманске с дома на Достоевского обрушилось балконное ограждение

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-01T14:18:59+03:00

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Днем жительница Мурманска рассказала о происшествии в доме № 6 на улице Достоевского.

– Около 9 утра 1 июня в соседнем доме упало балконное ограждение. Причем упало не полностью, его кусок висит над пешеходной зоной. Где-то в 10.40 позвонила в приемную врио губернатора. Там сказали, что сообщат в службу «051», в 11.50 на такси приехал мужчина. Он долго смотрел на балкон, ходил в эту квартиру, но, видимо, никто не открыл, – поделилась женщина с подписчиками группы «Мурманск. ДТП. ЧП».

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

По ее словам, больше никаких действий, чтобы устранить проблему, не предпринималось. Ограждать опасную зону также не стали.

Уточним также, что ограждение упало с высоты 6-го этажа.

На днях неприятный случай произошел в Кандалакше. В одной из квартир города обрушился потолок. Несмотря на то, что дом был признан аварийным, местные жители вынуждены жить в таких условиях, ожидая расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU