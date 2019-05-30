В Кандалакше в квартире обрушился потолок

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-30T14:16:49+03:00

Потолок обрушился, когда на кухне беседовали две пожилые женщины. Фото: Алексей Пинчук

Штукатурка и камни едва не угодили на голову пожилой хозяйки квартиры

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Страшной трагедией едва не обернулась коммунальная авария, которая произошла вечером 29 мая на юге Мурманской области.

- Инцидент случился в одной из квартир на втором этаже дома №26 на улице Кандалакшское шоссе. Две пожилые женщины сидели на кухне и беседовали, когда обрушился потолок. Одну из них чудом не задело камнями, - рассказывает знакомый хозяйки квартиры Алексей Пинчук.

Разумеется, пожилые северянки страшно испугались, но главное, что остались целы и невредимы.

Только чудом эта груда камней никого не задела. Фото: Алексей Пинчук

- По факту падения штукатурного слоя с потолка в этот же день была проведена проверка. Причиной произошедшего стала протечка кровли. Сегодня силами обслуживающей организации должны быть произведены работы по ремонту данного участка кровельного покрытия, - прокомментировал произошедшее глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов, подчеркнув, что дом хоть и жилой, но давно признан аварийным и подлежит расселению.

Михаил Сергеевич также отметил, что хозяйке злополучной квартиры будет предоставлена выкупная стоимость ее жилплощади, чтобы она смогла приобрести себе новые апартаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU