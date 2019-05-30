В Апатитах погиб экскаваторщик, которому зажало голову между кабиной и штоком ковша

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-30T14:55:26+03:00

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Полоса трагических случайностей накрыла Апатиты. Напомним, вечером 29 мая в мельничном цеху второй Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики произошел несчастный случай: один человек погиб, второго пытаются спасти в реанимации. И вот не прошло и суток, как в городе произошло еще одно ЧП.

- Сегодня, 30 мая, около 14.00 на территории Апатитской ТЭЦ работник подрядной организации «Петросвязь» из Петрозаводска получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, 39-летнему мужчине зажало голову между штоком ковша и кабиной, - сообщает портал «ХибИнформБюро».

Смерть наступила из-за большой кровопотери. По словам очевидцев, накануне этот самый экскаватор перевернулся, и стекла в кабине разбились. Одно из них и перерезало артерию оператору строительной техники.

- На месте уже работает следственно-оперативная группа. Другой информации на данный момент нет, - подтвердила ЧП старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

ИСТОЧНИК KP.RU