2019-05-29T18:19:33+03:00
Звезды

В Мурманске покажут фильм о путешествии на Камчатку

На премьере картины ждут около сотни зрителей [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Фильм изобилует умопомрачительынми пейзажами трюками. Фото: Игорь ПоплюхаФильм изобилует умопомрачительынми пейзажами трюками. Фото: Игорь Поплюха
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- Уххх, ребята! Как же мне не терпится показать, что мы пережили на Камчатке. Готовимся к премьере, - так анонсировал выход своего нового фильма «Хочется тишины» режиссер и оператор Игорь Поплюха из Новосибирска, который снял картину вместе со своей командой Lip Crew. - В его основе лежит созерцательно-философская история о трех пацанах, у которых много свободного времени и им нечем заняться.

Презентации фильма о путешествии на Камчатку уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Теперь очередь дошла и до Мурманска, в котором показ организуют две студентки факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности Мурманского государственного арктического университета.

- Мы сами очень любим путешествия и сноуборд, а у ребят из Новосибирска получаются потрясающие фильмы. Тем более, что в нашем городе тоже много людей, увлекающихся экстремальными видами спорта в горах, - рассказывает одна из организаторов показа Наталья Кузмицкая.

По словам девушки, на просмотр фильма «День фрирайдера», который она также организовывала вместе с подругой, в декабре пришло больше 60 человек. На мурманской премьере «Хочется тишины» ожидают еще больше зрителей.

Кстати, состоится она уже в эту субботу, 1 июня, в 16.30 в научке (региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж).

В Мурманске пройдет премьера фильма про путешествие на Камчатку.В Мурманске покажут документальный фильм "Хочется тишины" о путешествии на Камчатку. Автор: LIP CREW! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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