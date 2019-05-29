В Мурманске покажут фильм о путешествии на Камчатку

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-29T18:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

- Уххх, ребята! Как же мне не терпится показать, что мы пережили на Камчатке. Готовимся к премьере, - так анонсировал выход своего нового фильма «Хочется тишины» режиссер и оператор Игорь Поплюха из Новосибирска, который снял картину вместе со своей командой Lip Crew. - В его основе лежит созерцательно-философская история о трех пацанах, у которых много свободного времени и им нечем заняться.

Презентации фильма о путешествии на Камчатку уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Теперь очередь дошла и до Мурманска, в котором показ организуют две студентки факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности Мурманского государственного арктического университета.

- Мы сами очень любим путешествия и сноуборд, а у ребят из Новосибирска получаются потрясающие фильмы. Тем более, что в нашем городе тоже много людей, увлекающихся экстремальными видами спорта в горах, - рассказывает одна из организаторов показа Наталья Кузмицкая.

По словам девушки, на просмотр фильма «День фрирайдера», который она также организовывала вместе с подругой, в декабре пришло больше 60 человек. На мурманской премьере «Хочется тишины» ожидают еще больше зрителей.

Кстати, состоится она уже в эту субботу, 1 июня, в 16.30 в научке (региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/711748" frameborder="0"></iframe> В Мурманске пройдет премьера фильма про путешествие на Камчатку.В Мурманске покажут документальный фильм "Хочется тишины" о путешествии на Камчатку. Автор: LIP CREW! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU