2018-12-12T15:28:55+03:00
Досуг

Апатитчане раскритиковали фильм «День фрирайдера»

Показы ленты о безопасности в горах состоялись в Мурманске и у подножья Хибин
Елена МОЛОДЦОВА
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Фильм о безопасности в горах снимали в Сочи. Фото: Action BrothersФильм о безопасности в горах снимали в Сочи. Фото: Action Brothers
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Зима в этом году в свои права вступает неохотно, и открытие горнолыжного сезона весьма припозднилось. Но это оказалось на руку авторам фильма «День фрирайдера», премьера которого на днях состоялась в Мурманске и Апатитах. Напомним, московская компания Action Brothers решила сделать познавательное кино, чтобы предупредить начинающих любителей экстрима о прописных ошибках и возможной гибели в горах.

На просмотр в кинотеатр «Полярный» в Апатитах пришли около 150 человек, а в столице Заполярья в Краеведческом музее собрался полный зал.

- Отзывы о ленте в основном положительные, хотя и критика звучит, - рассказывает продюсер фильма Николай Пиотровский. - Тем не менее, мы достигли своей цели - многие задумались о безопасности в горах. Новички записываются на курсы лавинной безопасности и покупают противолавинное снаряжение.

И, действительно, зрители целиком и полностью приняли смысловую нагрузку «Дня фрирайдера», а вот видеорядом оказались недовольны.

- Трейлер крутой, фильм никакой. Печально, после трейлера ждали большего, - поделился своим мнением Алексей Коротеев.

А вот Валентин Однокурцев оказался куда более эмоциональным:

- Этот видеоролик просто ужасен. Заявленную тему лавинной безопасности он не раскрывает ни на йоту. Жалкая попытка снять какой-то псевдо-художественный материал с намеком на серьезную тему лавинной безопасности. Не имеет ни малейшего смысла тратить на это свое время и, тем более, деньги.

Совсем скоро фильм появится в сети в бесплатном доступе.

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