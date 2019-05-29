В Оленегорске наказали управляющую компанию, по вине которой дети гуляли по крыше

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-29T11:35:41+03:00

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Увы, но фото разгуливающих по крыше многоэтажек подростков в наше время не редкость, несмотря на трагические случае, которые то и дело обрывают жизни молодых людей. Напомним, в конце апреля в Мурманске со злополучного недостроя упал 15-летний подросток и погиб. Но не все хотят учиться на чужих ошибках, и тогда приходится вмешиваться прокуратуре.

- О том, что по крыше домов в Оленегорске бегают дети, местные жители ни раз сообщали в полицию. По их обращениям была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что все здания обслуживает управляющая компания ООО «ВИКОМ», а чердаки в них открыты, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Разумеется, такое нарушение в надзорном ведомстве не смогли оставить без внимания и внесли руководству управляющей компании представление: виновных наказать, а чердаки запереть, что и было выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU