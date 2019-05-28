«Архитектурный десант»: В Апатитах благоустроят пешеходную улицу, а в Кировске внедрят промышленный дизайн

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-28T10:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Обещанного три года ждут. Это поговорка явно не про команду врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. О том, что на Кольском полуострове должен высадиться архитектурный десант, который, как говорится, свежим взглядом оценит потенциал городской среды в городах, он анонсировал еще пару недель назад. Сказано – сделано!

- Все выходные у нас работала целая команда архитекторов и экспертов-урбанистов. Перед ними стояли две задачи – определить типовые проблемы городской среды региона и предложить конкретные точечные решения для трех наших городов, - говорит Андрей Чибис. - В результате у нас получились не просто ответы на эти вопросы, но и сплоченные команды из столичных экспертов и наших студентов, архитекторов, неравнодушных жителей.

Итак в Апатитах предложено благоустроить пешеходную улицу Дзержинского и проложить дорожки для велосипедистов. В Кировске силы бросят на развитие парка и внедрение в городскую среду элементов промышленного дизайна. В Оленегорске создадут пешеходный маршрут и сквер. Все проекты учитывают арктический климат и предполагают использование особенных решений и материалов.

Правда, в соцсетях уже успели их раскритиковать.

- Современная архитектура Мурманска это пеньки, морошка и скамейки из половинок бревна? Я не против перемен в облике города, но если уж делать что-то, то в современном стиле. А вот тратить миллиард чтобы поменять треску на морошку, оставив классические серые мурманские фасады, я против, – высказался мурманчанин Иван Козырев.

ИСТОЧНИК KP.RU