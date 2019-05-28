Под Мурманском на искусственную насыпь разгрузили три вагона с мусором

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-28T08:59:20+03:00

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На фоне того, как врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ратует за чистоту в городах и поселках Кольского полуострова, инцидент, произошедший 24 мая на железнодорожном перегоне Кола – Мурмаши, выглядит по меньшей мере странно.

- Около 18:00 на искусственную насыпи берега реки Тулома на глазах у отдыхающих там людей работники РЖД спустили вниз три вагона мусора. Теперь вместо зеленого склона и распускающихся березок там вот это, - сообщила об инциденте мурманчанка Оксана Погорецкая.

Пользователи соцсетей тут же здраво рассудили, что щебнем Октябрьская железная дорога решила укрепить склон, а шпалы в скором времени рабочие сожгут. Собственно говоря, они оказались близки к правде.

- В связи с появлением в социальных сетях информации о возможном ущербе для экологии при выгрузке щебня на перегоне Кола – Мурмаши разъясняем: обнаруженные в щебне фрагменты мусора и старогодние деревянные шпалы будут убраны в ближайшее время, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Мурманского территориального управления «Октябрьской железной дороги» Василий Рябков.

ИСТОЧНИК KP.RU