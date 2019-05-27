2019-05-27T10:31:07+03:00
Происшествия

В Мурманске девушка выпрыгнула с пятого этажа

Несостоявшейся самоубийце повезло: ее в тент поймали спасатели
Варвара РУСЛАНОВА
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Попытка суицида на улице Чумбарова-Лучинского собрала двоольно нмого зрителей. Фото: Мурманск ДТП ЧППопытка суицида на улице Чумбарова-Лучинского собрала двоольно нмого зрителей. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Вечер воскресенья, 26 мая, закончился для экстренных служб столицы Заполярья настоящим ЧП. Спасателям пришлось спасать самоубийцу на улице Чумбарово – Лучинского.

- На пятом этаже в окне сидела девушка. Через какое-то время она спрыгнула. Но спасатели успели внизу развернуть тент и поймали ее. Мурманчанка живая, скорая увезла ее в спешном порядке в больницу, - сообщает группа "Мурманск ДТП ЧП".

По словам очевидцев, девушка довольно долго просидела на карнизе пятиэтажке, отказываясь идти на контакт и с добросердечными прохожими, и с психологами МЧС. К счастью, прыжок оказался удачным: она выжила и после осмотра медиков покинула медицинское учреждение.

Напомним, после падения из окна пятого этажа смогла выжить и 24-летняя жительница Кандалакши. Однако пока неизвестно, сделала ли она роковой прыжок сама или ей помогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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