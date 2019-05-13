В Кандалакше девушка выпала из окна на утро после Дня Победы
Магия чисел в инциденте, который едва не стал трагедией, безусловно, есть. Все очарование разбивается вдребезги, когда понимаешь, каков был итог прерванного полета.
- Около 5.00 10 мая из окна пятого этажа одного из домов на Набережной в Кандалакше выпала девушка, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».
Правда, что именно произошло перед тем, как северянка оказалась лежащей на земле, неизвестно. Вряд ли в столь ранний час девушка мыла окно, но и утверждать обратное пока оснований тоже нет.
- 24-летняя местная жительница выжила и была доставлена в Кандалакшскую ЦРБ с различными травмами. По факту случившегося начата проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Остается надеяться, что северянка скоро поправится и вернется к нормальной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU