В Мурманске водитель снес дорожное ограждение и сбежал

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-23T10:39:07+03:00

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Весной просыпается не только природа, но и непризнанные пилоты болидов, которые не смогли заявить себе на официальных соревнованиях. Напомним, в ночь на 19 мая пьяный гонщик совершил прыжок с переворотом на своем Nissan. А теперь его подвиг решил повторить водитель Ford Focus. Правда, достигнуть такого поразительного эффекта ему помешало препятствие.

- Около 22:35 22 мая в Мурманске в районе дома 34/25 по улице Челюскинцев произошла авария. Водитель Ford Focus ехал от улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Папанина. По предварительной информации, он не справился с управлением и влетел в пешеходное ограждение. После аварии неизвестный водитель скрылся, оставив свою иномарку на месте ДТП, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

По словам очевидцев, мужчина вышел из машины, покрутился, закрыл ее и ушел. Свидетели аварии были уверены, что он не вернется, но ошиблись. По данному факту в ведомстве уже начали проверку. «Железного коня» эвакуировали, а безответственного водителя ищут. По факту оставления места ДТП и повреждения ограждения возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU