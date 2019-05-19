В Мурманске пьяный водитель совершил прыжок с переворотом на своем Nissan
Ну, и бурной выдалась ночка в столице Заполярья. Судя по количеству алкоголя в крови, молодой водитель Nissan долго готовился, чтобы выполнить трюки достойные каскадера, но начал не с того…
- В 00:53 19 мая в районе дома №20 по улице Саши Ковалева в Мурманске произошла авария. 22-летний водитель сел за руль иномарки в алкогольном опьянении и не справился с управлением своего «железного коня». Nissan сначала наехал на крышку дорожного ливневого колодца, после чего влетел в припаркованный автомобиль Hyundai, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Очевидцы описывают заезд «болида» куда более эмоционально: иномарка на большой скорости сначала снесла крышку колодца, потом пододвинула на несколько метров Hyundai, снесла временный знак и затем, сделала сальто, встала на колеса. Сообщают свидетели ДТП и о том, что одного из пассажиров увезла «Скорая», но в полиции такими данными не располагают.
- Водитель получил телесные повреждения. Его обслужили в одном из медицинских учреждений города амбулаторно, - отмечает Анастасия Сигаева. - В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицо, подвергнутому административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», а также административное расследование по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU