В Мурманске пьяный водитель совершил прыжок с переворотом на своем Nissan

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-19T17:59:22+03:00

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Ну, и бурной выдалась ночка в столице Заполярья. Судя по количеству алкоголя в крови, молодой водитель Nissan долго готовился, чтобы выполнить трюки достойные каскадера, но начал не с того…

- В 00:53 19 мая в районе дома №20 по улице Саши Ковалева в Мурманске произошла авария. 22-летний водитель сел за руль иномарки в алкогольном опьянении и не справился с управлением своего «железного коня». Nissan сначала наехал на крышку дорожного ливневого колодца, после чего влетел в припаркованный автомобиль Hyundai, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Очевидцы описывают заезд «болида» куда более эмоционально: иномарка на большой скорости сначала снесла крышку колодца, потом пододвинула на несколько метров Hyundai, снесла временный знак и затем, сделала сальто, встала на колеса. Сообщают свидетели ДТП и о том, что одного из пассажиров увезла «Скорая», но в полиции такими данными не располагают.

- Водитель получил телесные повреждения. Его обслужили в одном из медицинских учреждений города амбулаторно, - отмечает Анастасия Сигаева. - В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицо, подвергнутому административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», а также административное расследование по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU