Андрей Чибис: «Люди платят деньги за вывоз мусора не для того, чтобы видеть бардак на контейнерных площадках»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-20T13:33:29+03:00

Муниципалитеты Мурманской области пожаловались на проблемы с ТКО, а региональный оператор ответил, что они виноваты сами

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Мусорная реформа шагает по стране полгода. Мурманская область числится в передовиках, но без проблем не обходится. Кандалакша то и дело погружается в мусорный коллапс. В Кольском районе не могут ликвидировать несанкционированную свалку на берегу Баренцева моря, а еще не получается уговорить дачные товарищества организовать у себя контейнерные площадки. Отходы они вывозят на дорогу, чем портят лицо региона. По Терскому району и вовсе курсирует всего один мусоровоз, который не может опустошить все баки.

Специально для решения этих проблем на «оперативку» к врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису пригласили директора филиала Управления отходами Андрея Петрова, и он ответил, мол, сами виноваты.

- Основная проблема Кандалакши - контейнеры заглубленного типа. Муниципалитет уже три недели не может заменить поврежденные мешки, из-за чего невозможно вывезти мусор. А еще требует деньги за уборку контейнерных площадок, которые перевозчик, естественно, отказывается выполнять, - попытался отпереться Андрей Петров.

Но Чибис «перевод стрелок» терпеть не может, поэтому договорить представителю регоператора не дали.

- Работать в таком режиме недопустимо. Муниципалитеты поднимают проблему, а мы им говорим: сами виноваты. Люди платят деньги не для того, чтобы видеть бардак на контейнерных площадках. Давайте работать по алгоритму: есть проблема - сообщаем о ней в чат, если в течение недели нет подвижек - пишем мне напрямую, - отрезал Андрей Владимирович. - Окажется, что проблема с мусором есть, а вы о ней не просигнализировали, это уже будет ваша ответственность. Чтобы на повестке дня тема мусора вообще не звучала!

ИСТОЧНИК KP.RU