2019-05-18T18:55:46+03:00
Общество

Андрей Чибис после поездки в Мончегорск: «Даже не надейтесь, что кого-то не заметят»

Врио губернатора Мурманской области встретился с местными жителями и дал поручения главе муниципалитета
Анна СТЕПАНОВА
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Глава отметил, что Мончегорску не хватает хозяйской руки. Фото: правительство Мурманской области.Глава отметил, что Мончегорску не хватает хозяйской руки. Фото: правительство Мурманской области.
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Сегодня врио губернатора Мурманской области работал в Мончегорске. По возвращению он рассказал о впечатлениях от поездки в своих социальных сетях.

– Проверил исполнение поручения по наведению порядка после зимы. Стало чище, но хвалить рано, много территорий, где уборки не было. Хочу напомнить всем руководителям муниципалитетов об этой задаче, которая у меня на личном контроле, даже не надейтесь, что кого-то не заметят, – написал Андрей Чибис.

В апреле вопрос уборки дворов от снега поднимался на оперативном совещании в правительстве. Как Ковдорский и Ловозерский районы, Мончегорск был среди отстающих.

В 14.00 в городском центре культуры состоялась встреча врио с местными жителями. Обсуждали традиционные больные точки для северян: ЖКХ и медицину - в городе не хватает врачей.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

– Одна многодетная мама рассказала, что ее не признали нуждающейся, а денег не хватает даже на оплату школьных обедов. Как всегда на таких встречах, дал ряд конкретных поручений, каждое берется на контроль. Обсудили и открытость местных властей - практика ежемесячных публичных встреч глав муниципалитетов себя оправдывает, но проблемы, озвученные на них, и поручения по их итогам должен видеть не только я. Поэтому сделаем их публичными, – подчеркнул в своем посте Андрей Владимирович.

Глава отметил, что Мончегорску не хватает хозяйской руки.

КСТАТИ

В Мончегорске скоро появится особенная набережная. Общая идея проекта – разбить ее на зоны активности.

– Деньги на нее мы недавно выиграли в рамках федерального конкурса. Будет по-северному: от льда до пара. Зоны создадут «градиент активности» от наиболее шумной к спокойной, – объяснил Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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