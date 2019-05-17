В Североморске под суд пойдет подросток, угнавший Lada Priora и устроивший смертельную аварию

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-17T16:34:39+03:00

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Вряд ли 17-летний житель Североморска, решивший сесть за руль чужого авто, думал, что его пьяные покатушки могут кончиться настоящей трагедией.

Напомним, 3 сентября на 17 километре автоподъезда к Североморску произошла массовая авария. Спустя восемь месяцев горе-водитель предстанет перед судом. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса России: пункт «а» части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору» и часть 6 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- По версии следствия, подросток вместе с несовершеннолетним другом сел в Lada Priora, которую владелец пригнал на мойку, и уехал. Через какое-то время они встретили двух приятелей, одному из которых еще не было 18 лет, и отправились за город, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Юный водитель превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся сначала с УАЗ-3151, а потом с ВАЗ-2115 и Lada Kalina.

От удара Priora выкинуло в кювет и она загорелась. Два ее несовершеннолетних пассажира погибли на месте, а 18-летний парень получил тяжкий вред здоровью. Еще на стадии предварительного следствия водитель признал свою вину. Как наказать подростка, погубившего двух людей и разбившего чужое авто, решат служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU