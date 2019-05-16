2019-05-16T11:58:21+03:00
Происшествия

Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»

Ребята показывали на скульптурах приемы «карате» и дразнили охранников
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Мурманская "Сказка" благополучно выдержала натиск хулиганистых подростков.Мурманская "Сказка" благополучно выдержала натиск хулиганистых подростков.Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

По отдельности каждый тинейджер (даже «трудный») не опасен для общества. Но стоит им собраться вместе, да еще и выпить, не дай бог, и разрушительные наклонности прут как из рога изобилия.

В Мурманске от всплеска подростковой агрессии пострадал детский городок «Сказка». Свою акцию вандализма ребята устроили в воскресенье. Видимо, решили «оттянуться» перед началом трудовых будней. Поздним вечером городок уже был закрыт, однако юные «ауешники» нашли способ пробраться внутрь.

Шалопаи пытались повредить скульптурам. Или делали вид... Фото: «Вечерний Мурманск»

Шалопаи пытались повредить скульптурам. Или делали вид... Фото: «Вечерний Мурманск»

- Молодые люди перелезли через ограду. За ними побежал охранник, но догнать их не сумел. Затем подростки бегали от охранника и «тренировались» на скульптурах: ударяли по ним ногами, били их... На место вызвали наряд быстрого реагирования, от которого подростки тоже начали бегать. Говорили при этом: «вы нам все равно ничего не сделаете, не имеете права». К тому моменту, когда вызвали полицию, они уже сбежали насовсем, - пояснил «КП» гендиректор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Куролесили ребята прямо перед камерами видеонаблюдения, так что найти их будет нетрудно. Случилось это безобразие в «Сказке» 12 мая. А сегодня, 16 числа, сотрудники учреждения подали заявление в полицию.

Это далеко не первое посягательство вандалов на городскую инфраструктуру. Осенью 2018 года две девочки, «трудные подростки», напали на искусственного гномика в центральном сквере. Разноцветного карлика повалили на землю и жестоко отпинали, безо всякой на то причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ
В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции