Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-16T11:58:21+03:00

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По отдельности каждый тинейджер (даже «трудный») не опасен для общества. Но стоит им собраться вместе, да еще и выпить, не дай бог, и разрушительные наклонности прут как из рога изобилия.

В Мурманске от всплеска подростковой агрессии пострадал детский городок «Сказка». Свою акцию вандализма ребята устроили в воскресенье. Видимо, решили «оттянуться» перед началом трудовых будней. Поздним вечером городок уже был закрыт, однако юные «ауешники» нашли способ пробраться внутрь.

Шалопаи пытались повредить скульптурам. Или делали вид... Фото: «Вечерний Мурманск»

- Молодые люди перелезли через ограду. За ними побежал охранник, но догнать их не сумел. Затем подростки бегали от охранника и «тренировались» на скульптурах: ударяли по ним ногами, били их... На место вызвали наряд быстрого реагирования, от которого подростки тоже начали бегать. Говорили при этом: «вы нам все равно ничего не сделаете, не имеете права». К тому моменту, когда вызвали полицию, они уже сбежали насовсем, - пояснил «КП» гендиректор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Куролесили ребята прямо перед камерами видеонаблюдения, так что найти их будет нетрудно. Случилось это безобразие в «Сказке» 12 мая. А сегодня, 16 числа, сотрудники учреждения подали заявление в полицию.

Это далеко не первое посягательство вандалов на городскую инфраструктуру. Осенью 2018 года две девочки, «трудные подростки», напали на искусственного гномика в центральном сквере. Разноцветного карлика повалили на землю и жестоко отпинали, безо всякой на то причины.

ИСТОЧНИК KP.RU