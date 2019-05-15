2019-05-15T18:06:43+03:00
Происшествия

В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое

В подозреваемых – все предприятия, расположенные на берегах водоема
Елена МОЛОДЦОВА
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В соцсетях сообщили, что Ледовое озеро загрязнили бензином.В соцсетях сообщили, что Ледовое озеро загрязнили бензином.Фото: Виктор КОСТРОВ
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- Сигнал о том, что на Ледовом озере в Мурманске разворачивается экологическая катастрофа, поступает к нам едва ли не каждую весну, - говорит начальник отдела государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Мурманской области Андрей Маслов.

Напомним, накануне вечером бдительные мурманчане заметили, что любимый водоем покрыт тонкой радужной пленкой, от которой исходит сильный запах бензина, и забили тревогу. Днем 15 мая сотрудники минприроды выехали на место и осмотрели озеро.

- На поверхности воды видны радужные разводы больше похожие на бензиновые пятна, но они не по всему периметру, а эпизодически. Дело в том, что по берегам озера располагается огромное количество хозяйствующих субъектов, начиная от заправочной станции, которая находится в непосредственной водоохранной зоне, и заканчивая автосалонами и мастерскими. Кроме того, само озеро в низине и все ливнивые стоки с Кольского проспекта бегут в него, а с другой стороны в него попадает вода с затопленного месторождения, которое при осадках переливается, - обрисовывает ситуацию Андрей Николаевич. - Пока сказать, кто именно виноват в появлении этих бензиновых пятен на поверхности водоема, нельзя.

Тем не менее, в ведомстве решили возбудить административное расследование по факту загрязнения Ледового озера и проверить, насколько хорошо предприятия соблюдают экологические требования закона. Но на это понадобится время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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