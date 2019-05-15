2019-05-15T09:23:02+03:00
Происшествия

Соцсети: В Мурманске отравили бензином Ледовое озеро

В природоохранной прокуратуре пообещали провести проверку
Елена МОЛОДЦОВА
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Девушка из далека заметила на озере фиолетовое пятно. Фото: Екатерина СысоеваДевушка из далека заметила на озере фиолетовое пятно. Фото: Екатерина Сысоева
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Мурманчане бьют тревогу: посреди столицы Заполярья разворачивается настоящая экологическая катастрофа, а властям нет до этого, кажется, никакого дела.

- Вечером я как обычно прогуливалась с собакой и обратила внимание на фиолетовые разводы на воде Ледового озера. Потом заметила, что нет уток, которые обычно плавают здесь целой стаей. А уже когда подошла к воде почувствовала сильный запах бензина и увидела тонкую пленку на поверхности воды, - рассказывает «КП» мурманчанка Екатерина Сысоева. - Что могло произойти? Рядом заправка, автомастерские. Неужели кто-то додумался слить отходы в озеро? Водоем просто мертвый!

Правда, власти и надзорные органы пока ни сном, ни духом о разворачивающейся экологической катастрофе.

- Возле Ледового озера полно автопредприятий. Чтобы утверждать, что в водоем слили бензин, нужно какое-то подтверждение. Пятна могут быть как природного, так и техногенного характера. Утки вернутся, когда пленка нефтепродуктов сойдет с поверхности озера, - прокомментировал новость начальник отдела государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Мурманской области Андрей Маслов и пообещал сегодня же выехать на место и посмотреть, что происходит с любимым северянами водоемом.

Пообещали провести свою проверку по факту публикации в СМИ и в природоохранной прокуратуре региона.

В Мурманске Ледовое озеро покрылось бензиновой пленкой.Мурманчанка ежедневно гуляющая с собакой у Ледового озера уверена: водоем отравили бензином. Уток, плавающих здесь целой стаей, нет, а само озеро покрыто тонкой пленкой. Автор: Екатерина Сысоева! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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