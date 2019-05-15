2019-05-15T12:41:00+03:00
Происшествия

Мурманские волонтеры уже пять дней пытаются отмыть от мазута бездомную собаку

Животное наотрез отказывается садиться в машину и ехать к ветеринару
Елена МОЛОДЦОВА
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Собака ни в какую не хочет принимать протянутую ей руку помощи. Фото: Юлия РекалоСобака ни в какую не хочет принимать протянутую ей руку помощи. Фото: Юлия Рекало
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Спасти собаку, которая с ног до головы вымазалась в мазуте, - дело не из легких. Особенно, если само животное уверено, что ничего страшного в его жизни не происходит и в спасении оно не очень-то и нуждается. Напомним, о собаке, явно побывавшей в незакрытой яме с нефтепродуктами, зоозащитникам 10 мая сообщила мурманчанка, работающая на авторынке на улице Прибрежной. С тех пор прошло пять дней, а волонтеры продолжают самоотверженно отмывать животное.

- Собака местная, стерилизована и не испытывает никакого желания идти с нами на контакт. Мы уже предприняли две попытки посадить ее в машину, и в обоих случаях она покусала человека. Поэтому приходится отмывать ее на месте. Ловим ее на удавку, морду завязываем, и моем по чуть-чуть. В еду добавляем абсорбент, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Поддержка бездомных животных» Юлия Рекало.

Конечно, старания зоозащтников видны невооруженным глазом - собака стала заметно чище. Но до финала борьбы за ее жизнь еще далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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