В Мурманской области отремонтируют вдвое больше дорог, чем годом раньше

14 Май 18:47 2019-05-14T18:47:12+03:00

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В Мурманской области в этом году будет отремонтировано 64,5 километра на 13 участках региональных дорог, а также 27 объектов улично-дорожной сети столицы Заполярья общей площадью 307 тысяч квадратных метра.

Это вдвое больше показателя прошлого года:

- Финансирование проекта в этом году составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, в том числе 872 миллиона рублей из федерального бюджета, около 300 миллионов рублей из областного, более 100 миллионов рублей выделят муниципальные бюджеты, - сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, в 2018 году ремонт дорог в Мурманске завершили в середине октября. Здесь новый асфальт появился и около некоторых гимназий и детсадов.

- Что касается планового ремонта дорог, то контроль за сроками и качеством работ будет жесточайший. В том числе, откроем всю информацию для населения - самого внимательного контролера, - высказался на эту тему еще в марте врио губернатора Андрей Чибис, когда только приступил к своей работе в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU