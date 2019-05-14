В Мурманской области отремонтируют вдвое больше дорог, чем годом раньше
В Мурманской области в этом году будет отремонтировано 64,5 километра на 13 участках региональных дорог, а также 27 объектов улично-дорожной сети столицы Заполярья общей площадью 307 тысяч квадратных метра.
Это вдвое больше показателя прошлого года:
- Финансирование проекта в этом году составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, в том числе 872 миллиона рублей из федерального бюджета, около 300 миллионов рублей из областного, более 100 миллионов рублей выделят муниципальные бюджеты, - сообщили в пресс-службе правительства области.
Напомним, в 2018 году ремонт дорог в Мурманске завершили в середине октября. Здесь новый асфальт появился и около некоторых гимназий и детсадов.
- Что касается планового ремонта дорог, то контроль за сроками и качеством работ будет жесточайший. В том числе, откроем всю информацию для населения - самого внимательного контролера, - высказался на эту тему еще в марте врио губернатора Андрей Чибис, когда только приступил к своей работе в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU