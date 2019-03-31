2019-03-31T13:18:29+03:00
Политика

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис: «Без всяких справок видно, фонд капремонта работает плохо»

А еще новый губернатор намерен привлечь северян к контролю за ремонтом дорог
Елена МОЛОДЦОВА
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Чибис постепенно завоевывает народную любовь северян - в новой должности он неделю, а люди уже охотно делают с ним селфи. Фото: Людмила БычковаЧибис постепенно завоевывает народную любовь северян - в новой должности он неделю, а люди уже охотно делают с ним селфи. Фото: Людмила Бычкова
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Суббота – у большинства законный выходной. Для нового врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса это лишний повод наметить очередной виток решений того вороха проблем, который достался ему в наследство от Марины Ковтун.

Трудовые выходные Андрей Владимирович начал с визита в Долину Уюта, где прошел лыжный марафон, победителем которого стал наш земляк, бронзовый призер Олимпийских игр - 2010 Алексей Петухов. На соревнований он не только активно болел за северян, но и охотно делал с ними селфи, что еще раз подтвердило его близость к народу. А после марафона Чибис пригласил спортсменов обсудить поддержку спорта и физической культуры.

- Наш северный регион просто создан для того, чтобы быть центром экстремальных видов спорта, и это станет основой стратегии развития, в том числе, туристической отрасли, - отметил Андрей Чибис.

Но не спортом единым, как говорится, жил в субботу врио губернатора. Размышлял Андрей Владимирович и над тем, как вывести из кризиса фонд капитального ремонта региона.

- Достаточно пройтись по улице любого города в Мурманской области, чтобы без всяких справок и цифр сказать, фонд капремонта работает плохо. При детальном анализе ошибки стали очевидны. Дал время до среды подготовить конкретный план действий, - озвучил в соцсетях свои решения Андрей Чибис. – Что касается планового ремонта дорог, то контроль за сроками и качеством работ будет жесточайший. В том числе, откроем всю информацию для жителей - самого требовательного и внимательного контролера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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