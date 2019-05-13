В Мурманске снесут недострой и возведут на его месте новый детский сад

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-13T17:38:18+03:00

В Мурманске на улице Орликовой сравняют с землей старый и страшный недострой. Взамен построят социальное учреждение. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Бетонные конструкции застыли в немом упреке; ржавая арматура тоскливо тянется к небу. Стоит немного прогуляться в любом районе заполярной столицы, и вы увидите подобный объект. Его Высочество Недострой найдется в каждом квартале Мурманска, от самого центра до глухих окраин. Причем, у некоторых «выдержка» составляет 20 лет и более.

Недостроенные здания раздражают горожан и портят настроение своим видом, а еще привлекают внимание беспризорников и бродяг. Сплошное социальное зло, да и только. К счастью, уже совсем скоро в Мурманске станет одним таким злом меньше. Снесут недострой в районе жилых домов по улице Орликовой, 45 и Орликовой, 44. На месте бетонных развалин планируется возвести социальный объект.

- Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Андрей Сысоев приняли участие в обсуждении инициативы строительства детского сада на улице Капитана Орликовой, - сообщили в пресс-службе мурманской мэрии.

Образовательное учреждение для дошколят построят как раз на месте надоевшего недостроенного здания, которое уже лет 10 мозолит глаза местным жителям. Кстати, заявление о строительстве поступило изначально в Дом молодежи, а уже оттуда - в мэрию. Инициаторами стали молодые семьи. Их особенно много в этом квартале Мурманска, пролегающем в сопках.

Кстати, на улице Орликовой планируется также построить новую Ледовую арену.

ИСТОЧНИК KP.RU