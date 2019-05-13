Чиновник мурманской мэрии оштрафован из-за УК «Комфорт», следившей за домом, где обвалился фасад

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-13T14:43:50+03:00

Так выглядела придомовая территория здания на Папанина, 7 после обрушения кирпичей с фасада. Фото: vk.com/murmanskgroup

Но поводом для взыскания послужил инцидент с другим зданием, по соседству, на Папанина, 21

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«Эх, как бы дожить бы...» Нет, не до «свадьбы-женитьбы», как поется в известной песне. Хотя бы до капитального ремонта. Многие морально устаревшие дома Мурманска, согласно официальному расписанию, дождутся этого эпохального события лет через 40-50. Касается это и довоенной 3-этажки на улице Папанина, 7.

На днях со здания обвалилась изрядная часть фасада. Кирпичи рухнули на пешеходный сектор, и лишь чудом никто не пострадал. Как удалось узнать «КП», следит за зданием обслуживающая компания «Комфорт».

Насколько хорошо следит, видно по состоянию несчастного дома. А сегодня выяснилось, что УК «Комфорт» и ранее становилась объектом для проверок и даже попадала в историю со штрафом. Правда, связано это было с соседним жильем, на Папанина, 21. Участники «Всероссийского общества глухих» жаловались на ужасное состояние двора.

- В обращении заявителем было отмечено, что на придомовой территории многоквартирного дома образовались разливы воды, нагромождения снега и льда в количестве, препятствующем безопасному передвижению граждан и транспорта, - сообщается в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Жалоба еще в апреле поступила в комитет по жилищной политике администрации Мурманска, но, увы, осталась без движения. По недосмотру чиновника. На днях сотрудника комитета оштрафовали на 5 тысяч рублей. Вот только момент уже упущен - проверять придомовую территорию теперь бесполезно, поскольку снег давно стаял; все высохло и расчищено.

ИСТОЧНИК KP.RU