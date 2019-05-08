В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-08T15:10:20+03:00

К счастью, ни один прохожий не попал под град кирпичей при обрушении элементов фасада. Фото: vk.com/murmanskgroup

А заветного Капремонта придется ждать целых 24 года, хотя построили 3-этажку еще до войны

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Этому зданию удалось пережить немецкие бомбежки в 1940-х, талые воды со склона сопок и упадок 1990-х. Но похоже, что наплевательское отношение коммунальщиков еще все-таки «доканает».

В центре Мурманска начал разрушаться кирпичный дом 1937 года постройки. Сегодня частично обвалился фасад. Тревожные снимки с места событий (улица Папанина, 7) опубликовали пользователи интернета.

Видно, что целый град тяжеленных кирпичей обрушился на пешеходную зону с высоты 3-го этажа. Случилось это утром 8 мая. Причина не нова - изношенность жилого фонда. Как показывает сверка с порталом «Реформа ЖКХ», построили домик аж в 1937 году.

Первый вопрос, который возник у пользователей соцсети - как управляющая копания довела 3-этажку до жизни такой. На «Реформе ЖКХ» таких данных нет, и это неудивительно. Как удалось узнать «КП», судьба у этой трехэтажки непростая.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска от 29.06.2017 года аварийное жилье передается в ведение обслуживающей компании ООО «Комфорт». До 30.06.2017 года управление домом осуществляла компания МУП «Эксплуатация Сервис», - пояснила нам сотрудник отдела лицензирования мурманского ГЖИ Наталья Рахманова.

Получить оперативный комментарий от сотрудников ООО «Комфорт» в настоящий момент не удалось. А решение по реконструкции здания похоже на мрачную шутку - Капремонт состоится в... 2043 году! Будет чудом, если старенький дом уцелеет к этому времени. Хотя дом признан аварийным, мурманчане в нем живут до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU