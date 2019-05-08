2019-05-08T15:10:20+03:00
Происшествия

В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома

А заветного Капремонта придется ждать целых 24 года, хотя построили 3-этажку еще до войны
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
К счастью, ни один прохожий не попал под град кирпичей при обрушении элементов фасада. Фото: vk.com/murmanskgroupК счастью, ни один прохожий не попал под град кирпичей при обрушении элементов фасада. Фото: vk.com/murmanskgroup
Изменить размер текста:

Этому зданию удалось пережить немецкие бомбежки в 1940-х, талые воды со склона сопок и упадок 1990-х. Но похоже, что наплевательское отношение коммунальщиков еще все-таки «доканает».

В центре Мурманска начал разрушаться кирпичный дом 1937 года постройки. Сегодня частично обвалился фасад. Тревожные снимки с места событий (улица Папанина, 7) опубликовали пользователи интернета.

Видно, что целый град тяжеленных кирпичей обрушился на пешеходную зону с высоты 3-го этажа. Случилось это утром 8 мая. Причина не нова - изношенность жилого фонда. Как показывает сверка с порталом «Реформа ЖКХ», построили домик аж в 1937 году.

Первый вопрос, который возник у пользователей соцсети - как управляющая копания довела 3-этажку до жизни такой. На «Реформе ЖКХ» таких данных нет, и это неудивительно. Как удалось узнать «КП», судьба у этой трехэтажки непростая.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска от 29.06.2017 года аварийное жилье передается в ведение обслуживающей компании ООО «Комфорт». До 30.06.2017 года управление домом осуществляла компания МУП «Эксплуатация Сервис», - пояснила нам сотрудник отдела лицензирования мурманского ГЖИ Наталья Рахманова.

Получить оперативный комментарий от сотрудников ООО «Комфорт» в настоящий момент не удалось. А решение по реконструкции здания похоже на мрачную шутку - Капремонт состоится в... 2043 году! Будет чудом, если старенький дом уцелеет к этому времени. Хотя дом признан аварийным, мурманчане в нем живут до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кандалакшский заповедник прилетели журавли
В Коле на площади установили новый светофор
В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»
В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью
Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России
Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи
Администрации Колы и Кольского района планируют объединить
В Полярных Зорях старая овчарка спасала из колодца своего лучшего друга – кота
Перед Днем Победы в Мурманске испортилась погода
В Туломе 12-летний мальчик сорвался с тарзанки
Воздушный парад, запланированный в Мурманске на 9 мая, не станут отменять из-за трагедии в Шереметьево
В пожаре в Шереметьево погибли два военнослужащих из Оленегорска
В Мурманске построят сухой супердок взамен трагически утонувшего ПД-50
"Я буду в центре психологической поддержки" - митрополит Мурманский улетел в Москву из-за трагедии в Шереметьево
В Мурманске ЗАГС перешел на особый режим работы из-за трагедии в Шереметьево
Все 9 пострадавших в ходе пожара на рейсе «Москва-Мурманск» идут на поправку
В Кандалакше и Александровске пройдут траурные митинги по погибшим в Шереметьево
Журналист из Беларуси написала стихи в память о погибших в Шереметьево
Житель Мурманска нарушил таможенные правила, привезя из Финляндии 41 килограмм сыра
Мурманский психолог призвал остановить травлю выживших пассажиров самолета Москва-Мурманск
В Мончегорске опрокинулся самолет-амфибия ЧЕ-22 - пострадал пилот
Мурманская телебашня погасила свои огни, но не в знак траура
В Мурманске пьяная девушка на микроавтобусе врезалась в столб, оставила госномер и уехала
Махание руками в сторону инспектора ДПС в Мурманске потянуло на уголовное дело
У девятерых пассажиров рейса Москва-Мурманск оказались дни рождения в мае
Девочка из Полярного, угасавшая от рака, вернулась в Мурманскую область