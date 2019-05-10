2019-05-10T15:33:02+03:00
Общество

На улице Челюскинцев в Мурманске встали троллейбусы

На месте работает аварийная служба
Анна СТЕПАНОВА
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Снимок с места затора.Снимок с места затора.Фото: Екатерина КОНОТОП
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На перекрестке улиц Челюскинцев и Карла Либкнехта в Мурманске встал «рогатый» транспорт. Очевидцы сообщают о проблеме с троллейбусными проводами. Довольно оперативно для устранения неполадок на место прибыла аварийная служба, так что будем надеяться, что пробок на дорогах города не возникнет.

Пока же пассажирам троллейбусов приходится пересаживаться на альтернативный транспорт, также отметим, что причины произошедшего широкой общественности еще не известны.

Последний раз движение троллейбусов парализовало в январе этого года, когда в районе торгового центра «Детский мир» ветер оборвал провода.

Сегодня в Мурманске это не единственное происшествие с участием общественного транспорта. На улице Кооперативной около часа назад столкнулись легковушка и маршрутка № 10.

– Водитель маршрутки догнал Lada Priora, – сообщил подробности подписчик группы «Мурманск. ДТП. ЧП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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