Как Мурманская область пережила шторм: троллейбусы встали, дороги перекрыли

Непредсказуемая северная погода в первую же рабочую неделю показала свой капризный характер во всей красе, устроив настоящие метеорологические качели и заставив местных жителей изрядно попотеть, чтобы добраться до дома.

- Мощный циклон по имени Donald круто изменил погоду в Мурманской области 10 января. Если еще ночью температура в столице Заполярья была -22 градуса, а по области опускалась и до -33, то к полуночи пятницы в городе потеплело до -5, а в Верховье Лотты - до -1,7 градусов. Итого 32 градуса за 21 час, - сообщает подробности метеорологических капризов «Погода в Мурманске».

Дорожное братство

Вместе с потеплением на Кольский полуостров пришел и штормовой ветер. В областном центре порывы достигали 27 метров в секунду, а на побережье Баренцева моря - до 31 метра в секунду. Как не парадоксальна, дорогу на Серебрянские ГЭС в итоге так и не закрыли, хотя она больше напоминала пусть и небольшой, но сугроб.

В окрестностях Териберки. Фото: vk.com/my_teriberka.

- До Североморска-3 пробилась на «ГАЗели». Ехать было тяжко: на третьей передаче 4 тысячи оборотов, машина шла только боком по рыхлому снегу, - поделилась опытом северянка Светлана Ефимова.

Несладко пришлось и автомобилистам, спешащим домой или по делам и на других дорогах Мурманской области. Метель набирала обороты, качая многотонные машины и засыпая снегом лобовые стекла - от «дворников» порой было мало толку. И даже когда наступало небольшое затишье и обрадованные люди прибавляли газу, перед машиной вдруг возникали хитро закрученные снежные вихри. В итоге дорожникам пришлось закрыть движение сначала на дороге «Заполярный - Сальмиярви», а затем и на федеральной трассе «Кола». А у поворота на Заозерск спасатели развернули пункт обогрева.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Но без ЧП все же не обошлось...

На 1476 километре трассы «Кола» микроавтобус съехал на обочину и застрял. Все бы ничего, но в его салоне находились дети.

- 11 юных северян от 8 до 11 лет из детско-юношеской спортивной школы №12 в сопровождении двух взрослых ехали на соревнования. На помощь им пришли проезжающие мимо водители. Детей на попутках доставили в кемпинг в Титовке, а позже к ним присоединились и взрослые, которые привезли на спецтранспорте Никельавтодора, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К слову, дорожное братство помогало попавшим в снежный плен не только за городом. В соцсетях то и дело появлялись объявления о готовности помочь и вытащить улетевших в кювет или намертво засевших в сугробе. Тем не менее - к 19.00 на участке автомагистрали под Мончегорском ввели реверсивное движение.

Дорогу парализовало: 10 января.Из-за метели пробка под Мончегорском растянулась на 6 часов. Видео: https://vk.com/infokola51.

Но несмотря на все старания дорожных службы, пробка образовалась знатная. Северяне в соцсетях браво рапортовали о том, как сидели в машинах, попивая чай из термосов шесть часов к ряду. К счастью, к ночи метель угомонилась и к четырем часам движение на всех дорогах Мурманской области возобновилось в штатном режиме.

Летающий холодильник

На какое-то время стихия смогла парализовать и движение в сердце столицы Заполярья. Ветер оборвал провода у торгового центра «Детский мир» и троллейбусы, направлявшиеся в сторону юга, встали.

Обрыв проводов парализовал движение троллейбусов в центре Мурманска. Фото: vk.com/infokola51

Спешащим северянам пришлось добираться до дома в переполненных маршрутках. А пока автомобилисты и люди отчаянно пробирались через снежные заторы, некоторые пытались добраться до аэропорта и живо интересовались, как состояние дороги в главную воздушную гавань Заполярья.

На что и получали лаконичные ответы: «А что там делать?». Из-за шторма аэропорт «Мурманск» закрыли. Авиакомпания «Аэрофлот», которая планировала выполнить вечером 10 января два рейса из Мурманска в Москву и обратно, была вынуждена их отменить.

Самолеты в Заполярье не летали, а вот фонарные столбы, холодильники и мусорные баки легко поднимались в воздух, хотя им вроде как и неположено.

- В Коле на проспекте Советском ветер зацепился за новогоднюю гирлянду и повалил столб уличного освещения, который свалился на припаркованный Nissan X-Trail, но светить не перестал, - рассказал в соцсетях Николай Волков.

В Никеле тоже не обошлось без последствий. Разбушевавшаяся стихия продырявила новую елку, повыдергав из металлического остова искустыенные ветки.

Фото: vk.com/club107425273.

В Мурманске больше досталось автомобилям. Во дворе дома №159 по проспекту Кольскому ветер гонял мусорный бак, стараясь припечатать его к одной из припаркованных машин. А на улице Фадеев Ручей выставленный к мусорным бакам холодильник вдруг воспарил, а затем крайне удачно приземлился на стоящее недалеко авто.

Тушите свет

В Островном непогода на несколько часов погасила свет. Авария произошла около 20.00, ее причиной стал штормовой ветер.

Воздушную линию Л-177 протяженностью более 200 километров, проходящую через сложный прибрежный рельеф и питающую электричеством Островной, специалисты смогли обследовать с помощью вертолета только, когда стихия улеглась. Тем не менее, с 11.12 всех потребителей подключили к основным сетям, а электричество стали подавать но нормальной схеме.

Снегопад увеличил степень лавинной опасности в Хибинах, увеличив ее с третьей на четвертую. В переводе на более понятный язык со значительной до высокой. Из-за этого пришлось ограничить движение в Кировске на автомобильной дороге «улица Олимпийская - 23 километр».

Сейчас северянам и гостям Мурманской области настоятельно рекомендуют избегать нахождения на участках, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!». И уж, тем более, не кататься на диких склонах, где снег может сойти даже при незначительной нагрузке.