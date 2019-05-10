Мурманские подростки спели «Катюшу» в маршрутке

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-10T13:13:16+03:00

В Брянке установлен памятный знак «Катюше». Советский композитор Матвей Блантер (автор «Катюши») родом из этих мест. Фото: Павел Стрельцов.

Известная песня военных лет, исполненная 9 мая в общественном транспорте, стала явной импровизацией

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В социальной сети мурманчане опубликовали видео, на котором молодые люди поют «Катюшу» в маршрутке. Исполненная 9 мая в общественном транспорте, известная песня военных лет стала явной импровизацией. Получился своеобразный хор – подростков поддержали и другие пассажиры.

Однако подписчики группы «Мурманск», где появилась запись, разделились на два лагеря. Некоторые посчитали поведение ребят недостойным, остальные встали на защиту певцов.

Мурманчане в День Победы спели "Катюшу" в маршрутке.Видео: vk.com/murmanskgroup.

В городском транспорте часто проходят акции, связанные с Великой Отечественной. В феврале в троллейбусе станцевали «Случайный вальс», приурочив его к 76-й годовщине победы в Сталинградской битве. А в преддверии 9 мая на маршрут вышел «троллейбус Победы», в салоне которого звучит музыка военных лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU