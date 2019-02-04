В Мурманске станцевали "Случайный вальс" в троллейбусе

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-04T09:30:20+03:00

Молодые люди и девушки станцевали вальс прямо в троллейбусе.

В области прошел флешмоб в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве [видео]

Изменить размер текста: A A

"После тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок", - эти строки из песни "Случайный вальс" Леонида Утесова помнят многие. Одна из самых трогательных военных композиций зазвучала на этих выходных прямо на улицах и в общественных местах разных городов Заполярья.

В Мурманской области прошел флешмоб "Случайный вальс", посвященный 76-й годовщине победы в Сталинградской битве. Присоединиться к нему могли все желающие: 2 февраля в парках, скверах, на улицах пары танцевали вальс.

Пожалуй, самый необычный танец прошел в троллейбусе №6 Мурманска. Здесь молодые люди и девушки в старой военной форме вальсировали, пока борт следовал по улицам города.

А в Мончегорске 11 пар - волонтеры МОО "Авангард" МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова - не побоялись мороза и порадовали своим танцем прохожих.

В Печенге музыка закружила и детей, и взрослых.

- Собравшиеся у культурно-досугового центра "Платформа" юнармейцы, их родители и педагоги, учащиеся школы, военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Береговых войск Северного флота, работники культурно-досугового центра, местные жители, а также лично присоединившаяся к акции глава администрации муниципального образования Наталья Жданова кружились в парах под звуки "Случайного вальса", - рассказали в администрации Печенги.

Случайный вальс - Мурманск.02.02.2019

ИСТОЧНИК KP.RU