Жители Мурманска покатаются на «троллейбусе Победы»
Общественный транспорт превращается... в музей на колесах. Жители областного центра увидят это своими глазами. Если зайдете в салон троллейбуса, а там звучит военный марш и сидит кондуктор в гимнастерке, не думайте, что Вы сошли с ума или махнули в прошлое на 75 лет, как герои знаменитого фильма.
Нет! Все куда прозаичнее, но не менее колоритно. В Мурманске запускают ежегодные проект «троллейбус Победы». Одна из машин, следующих по маршруту №6 (самый востребованный в городе) преобразится в связи с грядущими праздниками.
- Акция уже стала традиционной, она проводится в городе 15 лет. Ежегодно к празднику мы стараемся выпустить что-то новое - на этот раз оформление посвящено подвигу Полярной дивизии. В День Победы в салоне будут звучать песни военных лет, а водитель и кондуктор наденут форму, - сообщил гендиректор АО Электротранспорт Сергей Коробков.
В салоне найдется место для красочных плакатов, которые рассказывают о военных подвигах жителей Заполярья. «Троллейбус Победы» выходит на маршрут уже 30 апреля.
Ближайшие майские праздники мурманчане наверняка будут колесить по всему городу на общественном транспорте. Поводов много: съездить в гости, навестить родственников, посмотреть на парад и так далее. Так что особенный троллейбус №6 не останется незамеченным.
ИСТОЧНИК KP.RU