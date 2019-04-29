Жители Мурманска покатаются на «троллейбусе Победы»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-29T15:00:15+03:00

В Мурманске с 30 апреля ходит особый троллейбус-шестерка. Его внутреннее убранство посвящено событиям военных лет. Фото: citymurmansk.ru

Изменить размер текста: A A

Общественный транспорт превращается... в музей на колесах. Жители областного центра увидят это своими глазами. Если зайдете в салон троллейбуса, а там звучит военный марш и сидит кондуктор в гимнастерке, не думайте, что Вы сошли с ума или махнули в прошлое на 75 лет, как герои знаменитого фильма.

Нет! Все куда прозаичнее, но не менее колоритно. В Мурманске запускают ежегодные проект «троллейбус Победы». Одна из машин, следующих по маршруту №6 (самый востребованный в городе) преобразится в связи с грядущими праздниками.

- Акция уже стала традиционной, она проводится в городе 15 лет. Ежегодно к празднику мы стараемся выпустить что-то новое - на этот раз оформление посвящено подвигу Полярной дивизии. В День Победы в салоне будут звучать песни военных лет, а водитель и кондуктор наденут форму, - сообщил гендиректор АО Электротранспорт Сергей Коробков.

В салоне найдется место для красочных плакатов, которые рассказывают о военных подвигах жителей Заполярья. «Троллейбус Победы» выходит на маршрут уже 30 апреля.

Ближайшие майские праздники мурманчане наверняка будут колесить по всему городу на общественном транспорте. Поводов много: съездить в гости, навестить родственников, посмотреть на парад и так далее. Так что особенный троллейбус №6 не останется незамеченным.

ИСТОЧНИК KP.RU