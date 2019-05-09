Лариса Круглова провела «Урок здоровья» для мурманских нахимовцев

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-09T15:27:22+03:00

Воспитанники Нахимовского училища также присоединились к акции «Рекорд Победы» и отжались 16 700 раз

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Сегодня вся страна отмечает великий праздник. Тождественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине Победы, проходят и во всех муниципалитетах Мурманской области. Уже через несколько минут парадные расчеты двинутся по главной площади столицы Заполярья. Среди марширующих будут и барабанщики Нахимовского училища, которые долго готовились к этой минуте.

Накануне у нахимовцев тоже был ответственный день. В стенах их родного училища встречали важного гостя и пытались установить новый «Рекорд Победы».

– 8 мая заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в легкой атлетике Лариса Круглова провела с воспитанниками «Урок здоровья». Прославленная мурманская спортсменка рассказала ребятам о том, как пришла в спорт, устроила спортивную викторину. А в завершении встречи нахимовцы получили автограф спортсменки и подержали в руках Олимпийскую медаль, – рассказали подробности встречи в пресс-службе Северного флота.

Фото: пресс-служба Северного флота.

Более того, будущие защитники Родины приняли участие во всероссийской акции «Рекорд Победы». Ее участники выполняют отжимания в упоре лежа по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году они должны отжаться не меньше 27 тысяч 28 раза!

– К мероприятию может присоединиться каждый желающий. От училища в акции приняли участие нахимовцы всех четырех курсов, в сумме они отжались 16 700 раз, – уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU