День Победы в Мурманске-2019: программа праздника, авиашоу и перекрытия дорог

В этот день нельзя не вспомнить тех, кто ценой своей жизни отвоевал нам мирное небо над головой. Тысячи мурманчан 9 мая выйдут на улицы города, чтобы отметить День Победы. «Комсомолка» узнала подробную программу этого важного для нас дня.

Спортивный город

12.00 - 59-я легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Старт и финиш - у памятника Анатолию Бредову. Маршрут: проспект Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее по улице Буркова до улицы Книповича, оттуда до проспекта Ленина.

12.20 - XXIV массовый легкоатлетический Пробег мира. Старт у памятника пограничникам Заполярья, финиш у памятника Анатолию Бредову.

Октябрьский округ (площадка перед «Арктикой»)

8.00 - 9.50 - радиоконцерт - военные песни;

10.00 - 10.40 - парад войск Мурманского гарнизона;

10.40 - 11.30 - шествие к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны;

11.30 - 12.00 - традиционный митинг-память;

11.30 - 13.00 - на площади Пять Углов звучат военные песни;

13.00 - 15.00 - начало работы музыкальных и игровых площадок: шатер-караоке, танцевальная площадка, викторины;

14.00 - 15.00 - парад праздничных поздравлений;

15.00 - 16.30 - гала-концерт «Слава воину-победителю!»

Ленинский округ (площадка у Семеновского озера)

13.00 - фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», праздничный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца»;

13.50 - стихи о войне в форме открытого марафона;

14.00 - викторины;

14.20 - флешмоб «География Победы»;

14.50 - флешмоб «Знамя Победы».

Работает полевая кухня.

Первомайский округ (площадка на пр. Кольском, 101)

12.30 - песни военных лет;

13.00 - концертная программа, игровая программа «Курс молодого бойца», работа тематических площадок.

Работает полевая кухня.

Росляково (площадь перед ДК «Судоремонтник»)

10.00 - фотовыставка «Прощайте, скалистые горы»;

10.30 - мастер-класс «Цветущий май»;

11.00 - всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

11.30 - митинг у памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник»;

12.10 - праздничный концерт «Салют, Победа!»;

13.15 - конкурсная программа «Солдаты Родины».

Работает полевая кухня.

Абрам-Мыс (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО)

20.00 - фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».

22.00 - артиллерийский салют.

Фото: Олег ФИЛОНОК.

Где нельзя будет парковаться в Мурманске:

с 00.00 8 мая до 20.00 9 мая - площадь перед «Меридианом»;

с 00.00 до 19.00 9 мая - Пушкинская, от дома № 3а до Воровского;

с 00.00 до 11.00 9 мая - Воровского, от Ленина до Софьи Перовской;

с 00.00 до 21.00 9 мая - Воровского, от Ленина до Коминтерна;

с 00.00 8 мая до 20.00 9 мая - Ленинградская, от Профсоюзов до дома № 5 на Коминтерна;

с 6.00 до 14.00 9 мая - Профсоюзов, от Софьи Перовской до Коминтерна;

с 6.00 до 14.00 9 мая - Ленина (от Академика Книповича до Карла Либкнехта), Карла Либкнехта, Челюскинцев, Героев-североморцев;

с 6.00 до 14.00 9 мая - разворотные кольца общественного транспорта в районе Коминтерна, 1, дома № 2/47 на Гаджиева;

с 6.00 до 14.00 9 мая - Профсоюзов, от Софьи Перовской до Коминтерна;

с 6.00 до 14.00 - Книповича.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта:

с 12 до 13 часов 9 мая, на время проведения 59-й традиционной легкоатлетической эстафеты и XXIV Пробега мира: от памятника Анатолию Бредову по Карла Маркса, Капитана Буркова, Книповича до памятника;

на время военного парада: по Героев Рыбачьего, Кольскому, Ленина, Карла Либкнехта, Нижнеростинскому шоссе, Нахимова, Адмирала Лобова, Героев-североморцев до автоподъезда к Североморску.

Фото: Олег ФИЛОНОК.

ВСЕ НА КОРАБЛЬ

День Победы в этом году в Мурманске обещает стать особенно интересным. Впервые в столице Заполярья пройдет не только привычный нам парад с участием военной техники и пеших колонн, но и авиапарад. А еще мурманчане смогут подняться на корабли Северного флота. Раньше это можно было сделать только в Североморске и только тем, у кого есть пропуск в ЗАТО.

- 9 Мая в городе-герое Мурманске у причала морского вокзала будут поставлены боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Они будут открыты для посещения мурманчанами с 11.00 до 18.00. Моряки проведут обзорные экскурсии по верхней палубе и расскажут о вооружении своих кораблей, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В Североморске корабли также будут открыты для посещения. На территории военного городка будет организована выставка современного вооружения и военной техники. Свободный вход на территорию городка и причального фронта соединений надводных кораблей для жителей и гостей флотской столицы будет с 11.00 до 16.00.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

9 мая в Мурманске часто бывает холодным и снежным. Что же ждет нас в этом году? Неделя началась в областном центре тепло и солнечно. Но уже 8 числа погода испортится. Ночью 8 мая южный циклон принесет в Мурманск снег, который превратится в дождь. Усилится ветер, но температура днем будет доходить до +10. 9 мая погода существенно не изменится.