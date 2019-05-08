2019-05-08T15:12:39+03:00
Дом. Семья

В Кандалакшский заповедник прилетели журавли

Местных жителей и гостей Мурманской области просят не приближаться и не пугать птиц
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Красивых и осторожных птиц северяне заметили в районе Песчаного ручья. Фото: Александр ГоряшкоКрасивых и осторожных птиц северяне заметили в районе Песчаного ручья. Фото: Александр Горяшко
Изменить размер текста:

С приходом весны, даже такой капризной как заполярная, к берегам Кольского полуострова на льдинах приплывают гренландские тюлени и прилетают птицы. На днях недалеко от Кандалакшского заповедника местные жители заметили серых журавлей. Птицы, занесенные в «Красную книгу» Мурманской области, обосновались в районе Песчаного ручья.

- Журавли всегда прилетают в конце апреля - начале мая. Так что в их появлении нет ничего удивительного. Пока кандалакшане заметили только одну пару этих красивых птиц. У них как раз сейчас начинаются брачные танцы - это завораживающее зрелище, - рассказывают в Кандалакшском природном заповеднике. - Журавли - птицы осторожные, поэтому огромная просьба их не пугать и не приближаться к ним на близкое расстояние. Они могут испугаться и улететь, бросив насиженное место и даже гнездо.

Кстати, если вдруг вы заметите еще серых журавлей, то можно сообщить об этом в Кандалакшский природный заповедник по телефонам 8(81533) 9-33-03 или 8-921-037-98-10. Сотрудники будут рады любой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузинский город Кутаиси соболезнует Мурманской области в связи с трагедией в «Шереметьево»
Кировчан и гостей города просят выстроиться в яркую алую звезду и спеть «День Победы»
Мурманский грабитель вломился в квартиру пенсионера, когда тот открывал дверь
В Кировске лиса приходит в бар у горнолыжного курорта
93 тысячи жителей Мурманской области находятся за порогом бедности
В Мурманске может появиться проспект Победы
В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома
В Коле на площади установили новый светофор
В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»
В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью
Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России
Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи