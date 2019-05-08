В Кандалакшский заповедник прилетели журавли

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-08T15:12:39+03:00

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С приходом весны, даже такой капризной как заполярная, к берегам Кольского полуострова на льдинах приплывают гренландские тюлени и прилетают птицы. На днях недалеко от Кандалакшского заповедника местные жители заметили серых журавлей. Птицы, занесенные в «Красную книгу» Мурманской области, обосновались в районе Песчаного ручья.

- Журавли всегда прилетают в конце апреля - начале мая. Так что в их появлении нет ничего удивительного. Пока кандалакшане заметили только одну пару этих красивых птиц. У них как раз сейчас начинаются брачные танцы - это завораживающее зрелище, - рассказывают в Кандалакшском природном заповеднике. - Журавли - птицы осторожные, поэтому огромная просьба их не пугать и не приближаться к ним на близкое расстояние. Они могут испугаться и улететь, бросив насиженное место и даже гнездо.

Кстати, если вдруг вы заметите еще серых журавлей, то можно сообщить об этом в Кандалакшский природный заповедник по телефонам 8(81533) 9-33-03 или 8-921-037-98-10. Сотрудники будут рады любой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU