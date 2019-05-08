В Туломе 12-летний мальчик сорвался с тарзанки
Тарзанка - развлечение, хорошо знакомое многим с детства. В советские годы на ней раскачивались тысячи детей, набивая шишки. С наступлением эпохи гаджетов об этом аттракционе несколько позабыли. Но иногда дети все же вспоминают о ней.
7 мая несколько подростков из Туломы решили покачаться на тарзанке. Но один из них не справился "с управлением": 12-летний мальчик улетел в овраг. Сам выбраться из-за боли он не мог, поэтому на место приехали спасатели.
- Ребенка эвакуировали из оврага, доставили в машину скорой медицинской помощи, - рассказали в Мурманском арктическом аварийно-спасательном центре.
Мальчик сильно не пострадал, но его доставили в больницу для обследования.
Напомним, в конце апреля 15-летний подросток упал в шахту лифта недостроя на проспекте Кольский в Мурманске. Юноша погиб почти сразу, врачи не успели его спасли.
ИСТОЧНИК KP.RU