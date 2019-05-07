В Мурманске ЗАГС перешел на особый режим работы из-за трагедии в Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-07T15:37:25+03:00

Родственникам погибших в пожаре на суперджете помогут с оформлением документов. Фото: Виктор КОСТРОВ

Здесь введено дежурство по выдаче справок по погибшим

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Правительство Мурманской области пообещало помощь семьям, которых коснулась трагедия в Шереметьево, случившаяся 5 мая. Родственникам погибших в пожаре суперджета "Аэрофлота" выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавших - по 500 тысяч. Власти региона также возьмут на себя перевозку тел и похороны.

Тем, кто потерял близких, сложно пережить горе, но ситуация требует решения бумажных вопросов для оформления выплат. В том числе необходимо получить справку о смерти. В мэрии Мурманска позаботились, чтобы этот процесс стал максимально быстрым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- В отделе ЗАГС администрации города организовано дежурство. Справки родственникам погибших в авиакатастрофе будут выдавать специалисты по выдаче повторных документов 6, 7, 8 мая - с 9.00 до 17.00 (без обеда), - уточнили в администрации города.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8-(8152) 25-24-43.

Сейчас многие родственники уже вылетели в Москву для опознания тел. Дорогу и проживание в столице им оплатят.

ИСТОЧНИК KP.RU