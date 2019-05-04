На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-04T16:51:52+03:00

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День Победы в этом году в Мурманске обещает стать особенно интересным. Впервые в столице Заполярья пройдет не только привычный нам парад с участием военной техники и пеших колонн, но и авиапарад.

А еще мурманчане смогут подняться на корабли Северного флота. До этого это можно было сделать только в Североморске и то только тем, у кого есть пропуска в ЗАТО.

- 9 мая в городе-герое Мурманск у причала морского вокзала будут поставлены боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Они будут открыты для посещения мурманчанами с 11.00 до 18.00. Моряки проведут обзорные экскурсии гостям по верхней палубе и расскажут о вооружении своих кораблей, - сообщили на Северном флоте.

В Североморске корабли также будут открыты для посещения. Также там на территории военного городка будет организована выставка современного вооружения и военной техники. Свободный вход на территорию городка и причального фронта соединений надводных кораблей для жителей и гостей флотской столицы будет открыт с 11.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU