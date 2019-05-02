День Победы в Мурманске-2019: 16 самолетов, 46 единиц военной техники

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-02T10:10:47+03:00

В этом году на 9 мая в Мурманске впервые пройдут не только военные и проедет техника, но и полетят самолеты. Фото: Екатерина КОНОТОП

Минобороны рассказало, каким будет парад и когда ждать салют

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Все ближе и ближе праздник со слезами на глазах. Уже известна программа празднования Дня Победы в Мурманске и что впервые в столице Заполярья пройдет авиапарад. А теперь Минобороны рассказало в числах, каким будет 9 мая в этом году.

Так, в областном центре можно будет увидеть 16 самолетов и вертолетов, 46 единиц техники, а участие в параде примут 882 военнослужащих.

В Североморске размах будет несколько скромнее - 539 военнослужащих. А вот данных о технике и кораблях пока нет.

Артиллерийский салют в Мурманске дадут у мемориала "Алеша" в 22.00. Во флотской столице в это же время на Приморской набережной.

Всего по всей России в парадах будут задействованы свыше 57 тысяч человек.

Напомним, что в Мурманске из-за продвижения техники и колонны на 9 мая будет перекрыто движение в центре. Так же сделают 3 и 7 мая во время репетиции.

ИСТОЧНИК KP.RU