2019-04-17T16:12:35+03:00
Общество

Над Мурманском будут летать самолеты и вертолеты

Авиация исчертит небо для репетиции шоу в честь Дня Победы
Мария ПАШЕНКОВА
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Возможно, и МИГ-29 когда-нибудь до нас долетит.Возможно, и МИГ-29 когда-нибудь до нас долетит.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 16 апреля, в небе над Мурманском было шумно. Поднимешь голову, а там и вертолеты, и самолеты летают одновременно. И страшно, и интересно.

"Учения или нет?" - гадали северян. А причина такой активности оказалась другой.

- В рамках подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 16, 19, 23 и 26 апреля с 11 до 15 часов над территорией Мурманска состоятся тренировочные демонстрационные пролеты авиационной техники авиационного объединения Северного флота. Кроме того, запланированы резервные даты для тренировок – 17,18,20,24,25,29 и 30 апреля, - пояснили в пресс-службе администрации города Мурманска.

Напомним, авиационное шоу на День Побуды в столице Заполярья пройдет впервые. 9 мая северяне увидят самолеты ИЛ-20, ИЛ-38, СУ-33, МИГ, вертолеты МИ-8 и КА-27. А пока можно насладиться тренировками летающих машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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