Над Мурманском будут летать самолеты и вертолеты
Во вторник, 16 апреля, в небе над Мурманском было шумно. Поднимешь голову, а там и вертолеты, и самолеты летают одновременно. И страшно, и интересно.
"Учения или нет?" - гадали северян. А причина такой активности оказалась другой.
- В рамках подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 16, 19, 23 и 26 апреля с 11 до 15 часов над территорией Мурманска состоятся тренировочные демонстрационные пролеты авиационной техники авиационного объединения Северного флота. Кроме того, запланированы резервные даты для тренировок – 17,18,20,24,25,29 и 30 апреля, - пояснили в пресс-службе администрации города Мурманска.
Напомним, авиационное шоу на День Побуды в столице Заполярья пройдет впервые. 9 мая северяне увидят самолеты ИЛ-20, ИЛ-38, СУ-33, МИГ, вертолеты МИ-8 и КА-27. А пока можно насладиться тренировками летающих машин.
ИСТОЧНИК KP.RU